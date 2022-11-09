Рашисты нанесли более 110 ударов по территории Украины за предыдущие сутки, — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что российская оккупационная армия нанесла более 110 ударов по территории Украины за предыдущие сутки. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 35 населенных пунктов, пишет УНН.
Детали
Начались 259 сутки российского военного вторжения в Украину.
Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Цитата
“За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня”, — говорится в сообщении.
Удары российских оккупантов подверглись районам более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Напомним
Герои Украины за предыдущие сутки отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов.