Рашисты нанесли более 110 ударов по территории Украины за предыдущие сутки, — Генштаб

Детали

Начались 259 сутки российского военного вторжения в Украину.

Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Цитата

“За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня”, — говорится в сообщении.

Удары российских оккупантов подверглись районам более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним

Герои Украины за предыдущие сутки отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов.