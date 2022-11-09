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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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259 доба війни: за добу ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів

259 доба війни: за добу ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів

Київ • УНН

 • 182211 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведені за добу повідомив, що герої України за попередню добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів, пише УНН.

Деталі

Розпочалась 259 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Цитата

“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині”, — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що окупаційна армія росії проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Нагадаємо

Герої України на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога.

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