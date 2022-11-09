259 сутки войны: за сутки ВСУ отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генштаб в утреннем своде за сутки сообщил, что герои Украины за предыдущие сутки отбили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов, пишет УНН.
Детали
Начались 259 сутки российского военного вторжения в Украину.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
Цитата
“За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области”, — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что оккупационная армия России производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Напомним
Герои Украины на юге за сутки уничтожили более 55 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами врага.