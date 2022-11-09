259 сутки войны: за сутки ВСУ отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов

Детали

Начались 259 сутки российского военного вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

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“За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области”, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что оккупационная армия России производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Напомним

Герои Украины на юге за сутки уничтожили более 55 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами врага.