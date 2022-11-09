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Розпочалась 259 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Ворог продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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“Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню”, — йдеться у повідомленні.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо

Герої України за попередню добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів.