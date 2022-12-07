Рашисты ударили по Харьковщине: в ОП показали фото

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"Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы", - написал Тимошенко и показал фото.

Ранее

Российские оккупанты нанесли удар по средности Курахово. Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены.