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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31763 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 65879 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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31 березня, 15:02 • 101822 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 151944 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 176550 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 355657 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

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31 березня, 08:30 • 222423 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

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31 березня, 07:03 • 194062 перегляди

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Рашисти вдарили по Харківщині: в ОП показали фото

Рашисти вдарили по Харківщині: в ОП показали фото

Київ • УНН

 • 825655 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Окупанти вдарили по Харківській області. Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, під обстрілом опинився населений пункт Печеніги, передає УНН.

Цитата

"Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко і показав фото.

Раніше

Російські окупанти нанесли удар по середмістю Курахового. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.

Українські Національні Новини

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