Рашисти вдарили по Харківщині: в ОП показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Окупанти вдарили по Харківській області. Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, під обстрілом опинився населений пункт Печеніги, передає УНН.
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"Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко і показав фото.
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