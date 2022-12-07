Потужний удар рашистів по Кураховому: щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти нанесли удар по середмістю Курахового. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені, передає УНН.
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"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені. Російські окупанти нанесли удар по середмістю", - написав Кириленко.
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За його словами, під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
"Черговий злочин росіян на нашій землі - фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь. Не повернути лише людей - щирі співчуття їхнім рідним", - резюмував голова ОВА.
Раніше
7 грудня в смт Ямпіль, що на Донеччині, окупанти обстріляли центральну площу. Внаслідок ворожої атаки три цивільних отримали поранення.