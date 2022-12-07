Донеччина: окупанти обстріляли звільнений Ямпіль - три людини отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У середу, 7 грудня, в смт Ямпіль, що на Донеччині, окупанти обстріляли центральну площу. Внаслідок ворожої атаки три цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - написав він.
Деталі
Також він зазначив, що загарбники пошкодили адміністративну будівлю та щонайменше сім житлових будинків.
Відомо, що 30 вересня українські військові взяли під контроль місто Ямпіль.
Доповнення
Росіяни 7 грудня обстрілювали Донеччину на різних ділянках фронту. Є поранений, пошкоджено цивільну інфраструктуру.