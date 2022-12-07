Донеччина: окупанти обстріляли звільнений Ямпіль - три людини отримали поранення

Цитата

"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - написав він.

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Також він зазначив, що загарбники пошкодили адміністративну будівлю та щонайменше сім житлових будинків.

Відомо, що 30 вересня українські військові взяли під контроль місто Ямпіль.

Доповнення

Росіяни 7 грудня обстрілювали Донеччину на різних ділянках фронту. Є поранений, пошкоджено цивільну інфраструктуру.