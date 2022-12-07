Донеччина: ворог атакує населені пункти по всій лінії фронту, ще одну людину поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Уночі та вранці росіяни обстрілювали Донеччину на різних ділянках фронту. Є поранений, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Деталі
За даними голови ОВА:
-
- На Донецькому напрямку — без постраждалих, але є руйнування. Під вогнем інфраструктурні об'єкти у Курахівській громаді. Авдіївка зазнала удару з Градів уночі та артобстрілу вранці. Також зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки.
-
- На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Бахмуті. У місті пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю та приміщення підприємства. Також у громаді пошкоджено підприємство і клуб в Іванівському.
-
- На Лисичанському напрямку зафіксовано близько 40 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади. Наслідки уточнюють.
-
Нагадаємо
Російські окупанти за 6 грудня поранили у Донецькій області трьох мирних жителів.