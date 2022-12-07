Донеччина: росіяни поранили ще трьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти за 6 грудня поранили у Донецькій області трьох мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 7 грудня, у Telegram, пише УНН.
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«За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами на Донеччині: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомляв, що 6 грудня російські окупаційні війська завдавали ударів по Краматорську.