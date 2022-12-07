Донеччина: росіяни поранили ще трьох цивільних

Цитата

«За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами на Донеччині: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому», - написав Кириленко.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомляв, що 6 грудня російські окупаційні війська завдавали ударів по Краматорську.