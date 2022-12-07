Донеччина: россияне ранили еще троих гражданских

Цитата

«За 6 декабря стало известно о 3 гражданских, раненых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте, Павловке и Курахово», - написал Кириленко.

Он отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщал, что российские оккупационные войска 6 декабря наносили удары по Краматорску.