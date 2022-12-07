Донеччина: россияне ранили еще троих гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты за 6 декабря ранили в Донецкой области троих мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в среду, 7 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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«За 6 декабря стало известно о 3 гражданских, раненых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте, Павловке и Курахово», - написал Кириленко.
Он отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщал, что российские оккупационные войска 6 декабря наносили удары по Краматорску.