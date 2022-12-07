Донецкая область: враг атакует населенные пункты по всей линии фронта, еще один человек ранен

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ночью и утром русские обстреливали Донецкую область на разных участках фронта. Есть раненый, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА:

  • На Донецком направлении — без пострадавших, но есть разрушения. Под огнем инфраструктурные объекты в Кураховской громаде. Авдеевка подверглась удару из "Градов" ночью и артобстрелу утром. Также зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки.
  • На Горловском направлении 1 человек ранен в Бахмуте. В городе поврежден частный дом, админздание и помещение предприятия. Также в громаде повреждены предприятие и клуб в Ивановском.
  • На Лисичанском направлении зафиксировано около 40 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громаде. Последствия уточняются.

Напомним

Российские оккупанты за 6 декабря ранили в Донецкой области трех мирных жителей.

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