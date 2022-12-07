Донецкая область: оккупанты обстреляли освобожденный Ямполь - три человека получили ранения

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"По меньшей мере, трое жителей Ямполя ранили сегодня рашистские оккупанты, обстреляв центральную площадь поселка. Именно в то время на том месте люди получали гуманитарную помощь", - написал он.

Детали

Также он отметил, что захватчики повредили административное здание и, по меньшей мере, семь жилых домов.

Известно, что 30 сентября украинские военные взяли под контроль город Ямполь.

Дополнение

Россияне 7 декабря обстреливали Донецкую область на разных участках фронта. Есть раненая, повреждена гражданская инфраструктура.