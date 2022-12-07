Мощный удар рашистов по Кураховому: по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по центру Курахово. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены, передает УНН.

Цитата

"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Российские оккупанты нанесли удар по центру", - написал Кириленко.

Добавим

По его словам, под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

"Очередное преступление россиян на нашей земле - фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ. Не вернуть только людей - искренние соболезнования их родным", - резюмировал председатель ОВА.

Ранее

7 декабря в пгт Ямполь, что в Донецкой области, оккупанты обстреляли центральную площадь. В результате вражеской атаки три гражданских получили ранения.

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