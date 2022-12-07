Мощный удар рашистов по Кураховому: по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по центру Курахово. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены, передает УНН.
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"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Российские оккупанты нанесли удар по центру", - написал Кириленко.
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По его словам, под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.
"Очередное преступление россиян на нашей земле - фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ. Не вернуть только людей - искренние соболезнования их родным", - резюмировал председатель ОВА.
Ранее
7 декабря в пгт Ямполь, что в Донецкой области, оккупанты обстреляли центральную площадь. В результате вражеской атаки три гражданских получили ранения.