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Рашисты в течение суток обстрелили Украину более 80 раз

Рашисты в течение суток обстрелили Украину более 80 раз

Киев • УНН

 • 550143 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в течение суток обстреляла Украину более 80 раз. Об этом в утреннем своде сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Начались 291 день русского широкомасштабного вторжения.

Противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Ситуация в регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекамянское, Спирное, Веселое, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг пытался поразить наши позиции по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области

В Запорожском направлении российские захватчики обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка в Запорожской области.

На Херсонском направлении огневого поражения понесли пригород и город Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.

Добавим

Военные Украины отразили атаки российской армии в районе 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей

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