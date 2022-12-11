Рашисты в течение суток обстрелили Украину более 80 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в течение суток обстреляла Украину более 80 раз. Об этом в утреннем своде сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Начались 291 день русского широкомасштабного вторжения.
Противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
Ситуация в регионах
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекамянское, Спирное, Веселое, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.
В Новопавловском направлении враг пытался поразить наши позиции по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области
В Запорожском направлении российские захватчики обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка в Запорожской области.
На Херсонском направлении огневого поражения понесли пригород и город Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.
Добавим
Военные Украины отразили атаки российской армии в районе 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей