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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18792 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти протягом доби обстрілила Україну понад 80 разів

Рашисти протягом доби обстрілила Україну понад 80 разів

Київ • УНН

 • 550145 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російська окупаційна армія протягом доби обстріляла Україну понад 80 разів. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 291 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Ситуація в регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити наші позиції з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області

На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад двадцять населених пунктів. Серед них - Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

Додамо

Військові України відбили атаки російської армії в районі 11 населених пунктів Луганської та Донецької областей

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