Рашисты пооставляли такие минирования, что порой надо взрывать все сооружение: военные показали здание СБУ в Херсоне

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"Вот такие находки "русского мира". Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще много "сюрпризов" найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", - указал Назаров.

По его словам, многие такие находки относятся к устройствам, которые невозможно "снять".

"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – указал спикер ОК "Юг".

Дополнение

Около 30% территории Украины заминировано – площадь выросла в десять раз в связи с войной.