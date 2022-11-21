Рашисты пооставляли такие минирования, что порой надо взрывать все сооружение: военные показали здание СБУ в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Перед бегством из Херсона российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет здания СБУ в городе. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.
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"Вот такие находки "русского мира". Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще много "сюрпризов" найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", - указал Назаров.
По его словам, многие такие находки относятся к устройствам, которые невозможно "снять".
"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – указал спикер ОК "Юг".
Дополнение
Около 30% территории Украины заминировано – площадь выросла в десять раз в связи с войной.