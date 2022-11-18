ДСНС: війна збільшила площу замінованих територій України удесятеро

Цитата

"Взагалі стосовно розмінування і замінування територій нашої держави, відсоток замінованих територій у нас становить сьогодні порядка 30% від усієї території України. А це орієнтовно 2 території країни Австрія. І площі замінування та об'єми зросли у нас в десять разів, порівнюючи з періодом, коли ми не воювали", - зазначив Крук.

Доповнення

На розмінування території України після війни проти росії за приблизними розрахунками ДСНС знадобитися щонайменше 10 років.