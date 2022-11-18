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ДСНС: війна збільшила площу замінованих територій України удесятеро

ДСНС: війна збільшила площу замінованих територій України удесятеро

Київ • УНН

 • 371618 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Близько 30% території України заміновано - площа зросла удесятеро у зв'язку з війною, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Взагалі стосовно розмінування і замінування територій нашої держави, відсоток замінованих територій у нас становить сьогодні порядка 30% від усієї території України. А це орієнтовно 2 території країни Австрія. І площі замінування та об'єми зросли у нас в десять разів, порівнюючи з періодом, коли ми не воювали", - зазначив Крук.

Доповнення

На розмінування території України після війни проти росії за приблизними розрахунками ДСНС знадобитися щонайменше 10 років.

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