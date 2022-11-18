ГСЧС: война увеличила площадь заминированных территорий Украины в десять раз

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"Вообще относительно разминирования и заминирования территорий нашего государства, процент заминированных территорий у нас составляет сегодня порядка 30% от всей территории Украины. А это ориентировочно 2 территории страны Австрия. И площади заминирования и объемы выросли у нас в десять раз, сравнивая с периодом, когда мы не воевали", – отметил Крук.

Дополнение

На разминирование территории Украины после войны против россии по приблизительным расчетам ГСЧС понадобится не менее 10 лет.