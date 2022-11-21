Рашисти полишали такі мінування, що інколи підривати треба всю споруду: військові показали будівлю СБУ в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Перед втечею з Херсона російські окупанти замінували майже кожен кабінет будівлі СБУ у місті. Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.
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"Ось такі знахідки "руського міру". Міна МЛ7, закладена під принтер, і ще багато "сюрпризів" знайдено під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті", - вказав Назаров.
З його слів, багато таких знахідок належать до пристроїв, які не можливо "зняти".
"Тому і в деяких випадках розмінування неможливе, і єдиний вихід - це підрив замінованої споруди", - вказав спікер ОК "Південь".
Доповнення
Близько 30% території України заміновано - площа зросла удесятеро у зв'язку з війною.