Рашисти полишали такі мінування, що інколи підривати треба всю споруду: військові показали будівлю СБУ в Херсоні

Цитата

"Ось такі знахідки "руського міру". Міна МЛ7, закладена під принтер, і ще багато "сюрпризів" знайдено під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті", - вказав Назаров.

З його слів, багато таких знахідок належать до пристроїв, які не можливо "зняти".

"Тому і в деяких випадках розмінування неможливе, і єдиний вихід - це підрив замінованої споруди", - вказав спікер ОК "Південь".

Доповнення

Близько 30% території України заміновано - площа зросла удесятеро у зв'язку з війною.