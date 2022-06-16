Рашисты поддерживают в готовности к применению три носителя оружия суммарным залпом до 20 ракет "Калибр"

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"Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа “Калибр”", - говорится в сообщении.

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13 июня сообщалось, что в акватории Черного моря оккупанты сосредоточили шесть кораблей с суммарным залпом 36 ракет "Калибр".