Рашисты поддерживают в готовности к применению три носителя оружия суммарным залпом до 20 ракет "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты поддерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа “Калибр”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа “Калибр”", - говорится в сообщении.
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13 июня сообщалось, что в акватории Черного моря оккупанты сосредоточили шесть кораблей с суммарным залпом 36 ракет "Калибр".