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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22199 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти підтримують у готовності до застосування три носії зброї сумарним залпом до 20 ракет “Калібр”

Рашисти підтримують у готовності до застосування три носії зброї сумарним залпом до 20 ракет “Калібр”

Київ • УНН

 • 132878 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти підтримують у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

13 червня повідомлялося, що в акваторії Чорного моря окупанти зосередили шість кораблів з сумарним залпом 36 ракет "Калібр".

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