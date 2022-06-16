Рашисти підтримують у готовності до застосування три носії зброї сумарним залпом до 20 ракет “Калібр”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти підтримують у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
13 червня повідомлялося, що в акваторії Чорного моря окупанти зосередили шість кораблів з сумарним залпом 36 ракет "Калібр".