В акваторії Чорного моря окупанти зосередили шість кораблів з сумарним залпом 36 ракет "Калібр" - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На сьогодні росія має у готовності до можливого застосування в акваторії Чорного моря шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, їх можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет. Про це заявив на брифінгу у понеділок речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
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“У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебуває шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу „Калібр“. Їх можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет”, — сказав Мотузяник.
Також з його слів, агрессор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
Нагадаємо
Напередодні в Оперативному командуванні “Південь” повідомили, що у Чорному морі окупанти збільшили свій флот на 2 великих десантних кораблі.