В акваторії Чорного моря окупанти зосередили шість кораблів з сумарним залпом 36 ракет "Калібр" - Міноборони

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“У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебуває шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу „Калібр“. Їх можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет”, — сказав Мотузяник.

Також з його слів, агрессор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

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Напередодні в Оперативному командуванні “Південь” повідомили, що у Чорному морі окупанти збільшили свій флот на 2 великих десантних кораблі.