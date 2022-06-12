Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 десантних кораблі - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Чорному морі окупанти збільшили свій флот на 2 великих десантних кораблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне Командування “Південь”.
Цитата
“Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже, зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На південних рубежах захисту українські захисники знищили 13 окупантів, ворожу техніку та 3 польових склади боєприпасів російських загарбників.