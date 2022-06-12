ОК "Південь": ЗСУ знищили 13 окупантів та три ворожих склади боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На південних рубежах захисту українські захисники знищили 13 окупантів, ворожу техніку та 3 польових склади боєприпасів російських загарбників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне Командування “Південь”.
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“З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню „Ураган“ по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення”, — йдеться в повідомленні.
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Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки.
Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами ЗСУ в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 окупантів.
Також зменшено кількість озброєння ворога на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині.
Нагадаємо
Вчора, 11 червня, українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” знищили 20 російських окупантів.