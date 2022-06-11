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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46975 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 95235 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131888 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 183206 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 179438 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175442 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 151105 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116480 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 109354 перегляди

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1 квітня, 05:30 • 315171 перегляди

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На сході ЗСУ знищили 20 окупантів

На сході ЗСУ знищили 20 окупантів

Київ • УНН

 • 316851 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Вчора, 11 червня, українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” знищили 20 російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook ОТУ “Схід”.

Деталі

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Вчора, 11 червня, наші воїни знищили:

· особового складу — 20;

· БМП — 1;

· АТТ — 4;

· БПЛА — 3.

Нагадаємо

На території тимчасово окупованої Луганської області Збройні Сили України знищили базу “вагнерівців”. Внаслідок удару вижив лише один рашист.

Українські Національні Новини

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