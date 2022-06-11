На сході ЗСУ знищили 20 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Вчора, 11 червня, українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” знищили 20 російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook ОТУ “Схід”.
Деталі
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Вчора, 11 червня, наші воїни знищили:
· особового складу — 20;
· БМП — 1;
· АТТ — 4;
· БПЛА — 3.
Нагадаємо
На території тимчасово окупованої Луганської області Збройні Сили України знищили базу “вагнерівців”. Внаслідок удару вижив лише один рашист.