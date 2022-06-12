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ОК "Юг": ВСУ уничтожили 13 оккупантов и три вражеских склада боеприпасов

Киев • УНН

 • 405520 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 13 оккупантов, вражескую технику и 3 полевых склада боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное Командование “Юг”.

Цитата

“С целью сдерживания наших войск, противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня „Ураган“ по предместьям Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население”, — говорится в сообщении.

Детали

В течение суток авиацией наших Воздушных сил нанесено три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач отменено из списков личного состава 13 оккупантов.

Также уменьшено количество вооружения врага на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склады боеприпасов на Херсонщине.

Напомним 

Вчера, 11 июня, украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” уничтожили 20 российских оккупантов.

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