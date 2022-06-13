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В акватории Черного моря оккупанты сосредоточили шесть кораблей с суммарным залпом 36 ракет "Калибр" - Минобороны

Киев • УНН

 • 174961 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. На сегодня россия имеет в готовности к возможному применению в акватории Черного моря шесть кораблей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет. Об этом заявил на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря по состоянию на сегодня находится шесть кораблей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа „Калибр“. Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет”, — сказал Мотузяник.

Также по его словам, агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Напомним

Накануне в Оперативном командовании “Юг” сообщили, что в Черном море оккупанты увеличили свой флот на 2 больших десантных корабля.

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