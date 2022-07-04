Рашисты под Энергодаром придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы не отправили на передовую - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты под Энергодаром Запорожской области придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы их не отправили на линию боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и смерть. Об этом говорится в сводке Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По информации украинской разведки, личный состав противника, разместившийся вблизи населенного пункта Энергодар, придумал оригинальный способ, как стать «героями» так называемой «спецоперации» и не погибнуть в Украине. Расположившись на территории уютного санатория, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сводке ОВА.
Детали
Как отмечается, во время таких "огневых столкновений" указанное подразделение россиян "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. "Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию", - говорится в сообщении.
"Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой «героической» обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и «героическая» смерть. За такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий", - отметили в ОВА.
При этом, как указано, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг совершил 50 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Таврическое.
Дополнение
Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества.