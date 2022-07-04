Рашисти під Енергодаром вигадують фейкові бої з ЗСУ, щоб не відправили на передову - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Російські окупанти під Енергодаром Запорізької області вигадують фейкові бої з ЗСУ, щоб їх не відправили на лінію бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та смерть. Про це йдеться у зведенні Запорізької ОВА, пише УНН.
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"За інформацією української розвідки, особовий склад противника, який розмістився поблизу населеного пункту Енергодар, вигадав оригінальний спосіб, як стати «героями» так званої «спецоперації» та не загинути в Україні. Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України", - йдеться у зведенні ОВА.
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Як зазначається, під час таких "вогневих зіткнень" вказаний підрозділ росіян "знищує" ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. "Про це вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню", - вказано у повідомленні.
"Така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої «героїчної» оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та «героїчна» смерть. За такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій", - зазначили в ОВА.
При цьому, як вказано, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 50 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Таврійське.
Доповнення
Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості.