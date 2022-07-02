Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості, - ОВА

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Як зазначив Старух, це вже не перша заява такого контексту.

Раніше загарбники повідомляли про “розміщення артилерії”, яка насправді була пам’ятниками Другої світової війни, тобто ретро технікою, непридатною для використання. Також серед “об’єктів розміщення” називають школи, які наразі порожні, адже навчальний рік вже закінчився. Запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості не функціонує, до повномасштабного вторгнення приміщення почали реконструювати.

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Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ща попередню добу.