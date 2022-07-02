ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

▪️ Під час пленарного засідання IX Форуму регіонів рб та рф президент білорусі о.лукашенко заявив, що країни колишнього срср повинні "зблизитися" з білоруссю та росією, інакше "ці країни ризикують втратити свій суверенітет та незалежність, а то й взагалі зникнути". Це - маніпуляція!

▪️ Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що "в пакеті воєнної допомоги Сполучені Штати передали Україні високоточні боєприпаси для ракетної артилерійської системи М142 HIMARS із дальністю ураження до 170 кілометрів для завдання ударів по об’єктах в тилу ЗС рф". Це - фейк!

▪️ Російські пропагандистські медіа повідомили, що "в контексті новини про передачу Францією Україні чергових шести одиниць САУ CAESAR" у них з’явилася інформація про "торгівлю зброєю на лінії бойового зіткнення, зокрема дві пускові установки CAESAR вже дісталися російській стороні за смішну ціну – 120 тисяч доларів". Це - дезінформація!

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