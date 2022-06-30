“Окупантів вибили”: Центр страткому розвінчав фейк рф про “жест доброї волі” на Зміїному
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Після розгрому окупантів на острові Зміїний, міноборони рф розповсюдило ні що інше, як фейк про те, що окупанти покинули острів як “жест доброї волі”, заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, пише УНН.
Цитата
"Росіяни розганяють фейк про те, що їхні війська "добровільно залишили Зміїний" російське міноборони заявило, що окупанти покинули острів "у якості жесту доброї волі та через завершення виконання задач". Та насправді, окупантів вибили Збройні сили України. Про це повідомило ОК "Південь", - вказали у Центрі стракому.
Деталі
Окрім цього, як зазначається, відомо, що останніми днями українські захисники неодноразово завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному.
"Здається, цього разу росіяни перевершили себе й вигадали найдурніше пояснення своєї поразки", - вказали у Центрі.
Також Центр стратегічних комунікацій підготував добірку цікавих фактів про вітчизняну САУ "Богдана", "яка зіграла важливу роль у звільненні Зміїного". І розповіли в інфографіці, які ще "жести доброї волі" доведеться зробити росії.
Раніше
Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.
Сьогодні міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".