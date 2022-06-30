"Оккупантов выбили": Центр страткома развенчал фейк рф о "жесте доброй воли" на Змеином
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. После разгрома оккупантов на острове Змеиный, минобороны рф распространило ни что иное, как фейк о том, что оккупанты покинули остров как “жест доброй воли”, заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, пишет УНН.
Цитата
"Россияне разгоняют фейк о том, что их войска "добровольно покинули Змеиный". российское минобороны заявило, что оккупанты покинули остров "в качестве жеста доброй воли и из-за завершения выполнения задач". Но на самом деле, оккупантов выбили Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило ОК "Юг", - указали в Центре стракома.
Детали
Кроме этого, как отмечается, известно, что в последние дни украинские защитники неоднократно наносили удары по позициям россиян на Змеином.
"Кажется, на этот раз россияне превзошли себя и придумали самое глупое объяснение своего поражения", - указали в Центре.
Также Центр стратегических коммуникаций подготовил подборку интересных фактов об отечественной САУ "Богдана", "сыгравшей важную роль в освобождении Змеиного". И рассказали в инфографике, какие еще "жесты доброй воли" придется сделать россии.
Ранее
Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.
Сегодня минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".