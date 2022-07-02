ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

▪️ Во время пленарного заседания IX Форума регионов рб и рф президент беларуси о.лукашенко заявил, что страны бывшего ссср должны "сблизиться" с беларусью и россией, иначе "эти страны рискуют потерять свой суверенитет и независимость, а то и вообще исчезнуть". Это – манипуляция!

▪️ Пропагандистские СМИ россии сообщили, что "в пакете военной помощи Соединенные Штаты передали Украине высокоточные боеприпасы для ракетной артиллерийской системы М142 HIMARS с дальностью поражения до 170 километров для нанесения ударов по объектам в тылу ВС рф". Это – фейк!

▪️ Российские пропагандистские медиа сообщили, что "в контексте новости о передаче Францией Украине очередных шести единиц САУ CAESAR" у них появилась информация о "торговле оружием на линии боевого столкновения, в том числе две пусковые установки CAESAR уже достались российской стороне за смешную цену – 120 тысяч долларов". Это – дезинформация!

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