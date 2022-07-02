Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что оккупанты начали распространять дезинформацию о размещении военных на территории Запорожского городского дворца детского и юношеского творчества. Об этом глава ОВА сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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Как отметил Старух, это уже не первое заявление такого контекста.
Ранее захватчики сообщали о “размещении артиллерии”, которая на самом деле была памятниками Второй мировой войны, то есть ретро техникой, непригодной для использования. Также среди “объектов’размещения” называют школы, которые пока пусты, ведь учебный год уже закончился. Запорожский городской дворец детского и юношеского творчества не работает, до полномасштабного вторжения помещения начали реконструировать.
Напомним
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов на предыдущие сутки.