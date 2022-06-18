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Рашисты имеют частичный успех в Метелкино, в направлении Сиротиного ВСУ отбили штурм

Рашисты имеют частичный успех в Метелкино, в направлении Сиротиного ВСУ отбили штурм

Киев • УНН

 • 167593 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты в результате огневого поражения и штурмовых действий имеют частичный успех в Метелкино. Штурм в направлении Сиротино украинские военные отбили. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

· На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

· На Северском направлении враг продолжает демонстрацию присутствия своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

· На Слобожанском направлении противник удерживает оборону занятых ранее рубежей, применяет имеющиеся средства огневого поражения и пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

· На Харьковском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

· На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий на направлении Изюм — Славянск.

· На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.

· На Бахмутском направлении враг нанес авиаудара в районе Берестового.

· На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью недопущения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

· На Южнобужском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Апрельского и Первомайского.

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