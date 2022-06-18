Рашисти мають частковий успіх в Метьолкіному, у напрямку Сиротиного ЗСУ відбили штурм
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти в результаті вогневого ураження та штурмових дій мають частковий успіх в Метьолкіному. Штурм в напрямку Сиротиного українські військові відбили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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“В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.
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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
· На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.
· На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
· На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.
· На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.
· На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм — Слов’янськ.
· На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.
· На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.
· На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.
· На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.