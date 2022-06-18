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Рашисти мають частковий успіх в Метьолкіному, у напрямку Сиротиного ЗСУ відбили штурм

Рашисти мають частковий успіх в Метьолкіному, у напрямку Сиротиного ЗСУ відбили штурм

Київ • УНН

 • 167596 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти в результаті вогневого ураження та штурмових дій мають частковий успіх в Метьолкіному. Штурм в напрямку Сиротиного українські військові відбили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

· На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

· На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

· На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

· На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

· На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм — Слов’янськ.

· На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

· На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

· На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

· На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

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