Рашисты готовятся бежать с сельхозтехникой: Федоров о "регистрации" комбайнов на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Оккупантам мало нашего зерна - они готовятся бежать с сельхозтехникой. Такое заявление сделал городской голова Мелитополя Иван Федоров и рассказал о новой "инициативе" рашистов, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, на ВОТ Запорожской области враг собрался зарегистрировать каждый комбайн. Для этого начинает работу аж целый "Гостехнадзор".
"С 1 июля очередная фейковая оккупационная структура начнет перерегистрацию всей самоходной сельхозтехники и ее технический осмотр. Интересно, что осматривать комбайны будут прямо на предприятиях. А к небольшим фермерам нагрянут и домой", - отметил городской голова.
Федоров также отметил, что составляя очередные списки привлекательного для кражи, оккупантам следовало бы быть более бдительными.
"Наши сельхозпроизводители уже продемонстрировали: и старенький трактор способен "умыкнуть" их "аналоговнетную" технику", - резюмировал он.
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