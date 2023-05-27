Рашисти готуються тікати з сільгосптехнікою: Федоров про "реєстрацію" комбайнів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Окупантам мало нашого зерна - вони готуються бігти з сільгосптехнікою. Таку заяву зробив міський голова Мелітополя Іван Федоров і розповів про нову "ініціативу" рашистів, передає УНН.
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За словами Федорова, на ТОТ Запорізької області ворог зібрався зареєструвати кожний комбайн. Для цього розпочинає роботу аж цілий "Держтехнагляд".
"З 1 липня чергова фейкова окупаційна структура розпочне перереєстрацію всієї самохідної сільгосптехніки та її технічний огляд. Цікаво, що оглядати комбайни будуть прямо на підприємствах. А до невеличких фермерів нагрянуть і додому", - зазнасив міський голова.
Федоров також зауважив, що складаючи чергові списки привабливого для крадіжки, окупантам слідувало б бути пильнішими.
"Наші сільгоспвиробники вже продемонстрували: і старенький тракторець здатен "умикнути" їхню "аналоговнєтну" техніку", - резюмував він.
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