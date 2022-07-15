Рашистам за последние недели разнесли 30 логистических объектов: темпы их наступления снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов рашистов из-за чего сейчас наступательный процесс российских оккупационных войск значительно снижен. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык во время украинского телемарафона, передает УНН.
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«Мы от (ленд-лиза – ред.) ожидаем очень положительного эффекта, потому что Украина сама сможет выбирать образцы вооружения, военной техники которая нам будет необходима в тот или иной момент. Какое именно оружие нам потребуется безусловно определяет Генштаб, поскольку именно Генштаб отрабатывает главный замысел обороны операции Украины», - сказал Мотузянык.
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По его словам, сейчас ВСУ нужна артиллерия.
«Это дальнобойная артиллерия позволяющая уничтожать логистику противника. Собственно, что сейчас и активно делается. Позволю себе вспомнить, известные HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой. И за последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например сейчас, наступательный процесс российских оккупационных войск значительно снижен», - рассказал Мотузянык.
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Сообщалось, что Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.