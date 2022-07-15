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Рашистам за последние недели разнесли 30 логистических объектов: темпы их наступления снизились

Рашистам за последние недели разнесли 30 логистических объектов: темпы их наступления снизились

Киев • УНН

 • 99605 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов рашистов из-за чего сейчас наступательный процесс российских оккупационных войск значительно снижен. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык во время украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Мы от (ленд-лиза – ред.) ожидаем очень положительного эффекта, потому что Украина сама сможет выбирать образцы вооружения, военной техники которая нам будет необходима в тот или иной момент. Какое именно оружие нам потребуется безусловно определяет Генштаб, поскольку именно Генштаб отрабатывает главный замысел обороны операции Украины», - сказал Мотузянык.

Детали

По его словам, сейчас ВСУ нужна артиллерия.

«Это дальнобойная артиллерия позволяющая уничтожать логистику противника. Собственно, что сейчас и активно делается. Позволю себе вспомнить, известные HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой. И за последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например сейчас, наступательный процесс российских оккупационных войск значительно снижен», - рассказал Мотузянык.

Дополнение

Сообщалось, что Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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