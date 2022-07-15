Рашистам за останні тижні рознесли 30 логістичних об'єктів: темпи їх наступу знизилися

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«Ми від (ленд-лізу – ред.) очікуємо дуже позитивного ефекту, тому що Україна сама зможе обирати зразки озброєння, військової техніки яка нам буде необхідна в той чи інший момент. Яка саме зброя нам буде потрібна безумно визначає Генштаб, оскільки саме Генштаб відпрацьовує головний задум оборони операції України», - сказав Мотузяник.

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За його словами, наразі ЗСУ потрібна артилерія.

«Це далекобійна артилерія яка дозволяє нищити логістику противника. Власне що зараз і активно робиться. Дозволю собі згадати, славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. І за останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника через що, наприклад зараз, наступальний процес російських окупаційних військ значно знижено», - розповів Мотузяник.

Доповнення

Повідомлялося, що Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.