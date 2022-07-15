Рашистам за останні тижні рознесли 30 логістичних об'єктів: темпи їх наступу знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. За останні тижні знищено понад 30 логістичних воєнних об'єктів рашистів через що, зараз наступальний процес російських окупаційних військ значно знижено. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час українського телемарафону, передає УНН.
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«Ми від (ленд-лізу – ред.) очікуємо дуже позитивного ефекту, тому що Україна сама зможе обирати зразки озброєння, військової техніки яка нам буде необхідна в той чи інший момент. Яка саме зброя нам буде потрібна безумно визначає Генштаб, оскільки саме Генштаб відпрацьовує головний задум оборони операції України», - сказав Мотузяник.
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За його словами, наразі ЗСУ потрібна артилерія.
«Це далекобійна артилерія яка дозволяє нищити логістику противника. Власне що зараз і активно робиться. Дозволю собі згадати, славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. І за останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника через що, наприклад зараз, наступальний процес російських окупаційних військ значно знижено», - розповів Мотузяник.
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Повідомлялося, що Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.