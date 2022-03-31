Оккупант воюет против Украины, когда в Херсонской области живет его мать: СБУ выложила перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Оккупант, который родился в Херсонской области и позже ушел в российскую армию, хотел вывезти маму из окруженного города, но та отказалась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Судя по аудиоперехвату СБУ, рашист не слишком озабочен тем, какое горе принес на родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал для этого отдельную спецоперацию со своими командирами. На других людей ему плевать.
Но мама отказывается: "Испуганная до смерти. Меня трясло 2 дня. Я очень люблю сыновей. Но у меня тут муж лежит, я его самого не оставлю".
Мама свой выбор сделала. Сын - также, добавили в СБУ.
Напомним
Российские оккупанты признают, что облажались на войне в Украине, потому что намного слабее Вооруженные силы Украины.