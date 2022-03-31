Оккупант воюет против Украины, когда в Херсонской области живет его мать: СБУ выложила перехваченный разговор

Детали

Судя по аудиоперехвату СБУ, рашист не слишком озабочен тем, какое горе принес на родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал для этого отдельную спецоперацию со своими командирами. На других людей ему плевать.

Но мама отказывается: "Испуганная до смерти. Меня трясло 2 дня. Я очень люблю сыновей. Но у меня тут муж лежит, я его самого не оставлю".

Мама свой выбор сделала. Сын - также, добавили в СБУ.

Напомним

Российские оккупанты признают, что облажались на войне в Украине, потому что намного слабее Вооруженные силы Украины.