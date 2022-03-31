Окупанти визнають, що облажалися на війні в Україні: СБУ перехопила чергову розмову

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"Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Тут вся армия тупая, дебилы просто", - розповідає російський окупант своїй дружині.

Як зазначили в СБУ, росіянин відверто визнає силу та міць Збройних сил України і говорить, що рашистам вони не по зубам: "Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть".

"Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього!" — додали в СБУ.

Нагадаємо

Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.