Оккупанты признают, что облажались на войне в Украине: СБУ перехватила очередной разговор

Детали

"Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Тут вся армия тупая, дебилы просто", - рассказывает российский оккупант своей жене.

Как отметили в СБУ, россиянин откровенно признает силу и мощь Вооруженных сил Украины и говорит, что рашистам они не по зубам: "Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть".

"Что ж, такие признания приятные, но они не должны вводить нас в заблуждение! Враг еще здесь и хочет уничтожить нашу нацию! Поэтому выход у нас один - бороться до последнего!" - добавили в СБУ.

Напомним

Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство в украинских домах стало для них как поход в супермаркет.