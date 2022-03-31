Окупант воює проти України, коли на Херсонщині живе його мати: СБУ виклала перехоплену розмову

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Судячи з аудіоперехоплення СБУ, рашист не надто переймається тим, яке горе приніс на батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати.

Але мама відмовляється: "Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю".

Мама свій вибір зробила. Син – також, додали в СБУ.

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