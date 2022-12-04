Внезапное наводнение в Йоханнесбурге унесло жизни девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Внезапное наводнение, последовавшее за ливнями, унесло жизни девяти человек, принимавших участие в религиозных ритуалах в Йоханнесбурге, сообщает AFP, передает УНН.
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Группа из 33 верующих присоединилась к церковным ритуалам на берегу реки Джукскей, сказал Роберт Мулаудзи, представитель городской службы управления по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга.
«Два человека были отнесены ветром, и подтверждена их гибель на месте происшествия», — сказал он.
«Сегодня утром мы продолжили поиски и обнаружили еще семь тел», — добавил чиновник.
Спасатели и пожарные продолжают поиски пропавших без вести.
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Внезапные приливы воды обычны в этой части Йоханнесбурга, где южным летом почти каждую ночь случаются штормы.