Раптова повінь у Йоганнесбурзі забрала життя дев'яти людей

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Група з 33 віруючих приєдналася до церковних ритуалів на березі річки Джукскей, сказав Роберт Мулаудзі, представник міської служби управління з надзвичайних ситуацій Йоганнесбурга.

«Двоє людей було віднесено вітром, і підтверджено їхню загибель на місці події», — сказав він.

«Сьогодні вранці ми продовжили пошуки та виявили ще сім тіл», — додав чиновник.

Рятувальники та пожежники продовжують пошуки зниклих безвісти.

Додамо

Раптові припливи води звичайні в цій частині Йоганнесбурга, де південного літа майже щоночі трапляються шторми.