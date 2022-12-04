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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31701 перегляди

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Раптова повінь у Йоганнесбурзі забрала життя дев'яти людей

Раптова повінь у Йоганнесбурзі забрала життя дев'яти людей

Київ • УНН

 • 976260 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Раптова повінь, що послідувала за зливами, забрала життя дев'яти осіб, які брали участь у релігійних ритуалах в Йоганнесбурзі, повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Група з 33 віруючих приєдналася до церковних ритуалів на березі річки Джукскей, сказав Роберт Мулаудзі, представник міської служби управління з надзвичайних ситуацій Йоганнесбурга.

«Двоє людей було віднесено вітром, і підтверджено їхню загибель на місці події», — сказав він.

«Сьогодні вранці ми продовжили пошуки та виявили ще сім тіл», — додав чиновник.

Рятувальники та пожежники продовжують пошуки зниклих безвісти.

Додамо

Раптові припливи води звичайні в цій частині Йоганнесбурга, де південного літа майже щоночі трапляються шторми.

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