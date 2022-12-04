Раптова повінь у Йоганнесбурзі забрала життя дев'яти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Раптова повінь, що послідувала за зливами, забрала життя дев'яти осіб, які брали участь у релігійних ритуалах в Йоганнесбурзі, повідомляє AFP, передає УНН.
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Група з 33 віруючих приєдналася до церковних ритуалів на березі річки Джукскей, сказав Роберт Мулаудзі, представник міської служби управління з надзвичайних ситуацій Йоганнесбурга.
«Двоє людей було віднесено вітром, і підтверджено їхню загибель на місці події», — сказав він.
«Сьогодні вранці ми продовжили пошуки та виявили ще сім тіл», — додав чиновник.
Рятувальники та пожежники продовжують пошуки зниклих безвісти.
Додамо
Раптові припливи води звичайні в цій частині Йоганнесбурга, де південного літа майже щоночі трапляються шторми.