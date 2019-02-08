Утро в столице началось с пробок

Максимальный уровень заторов наблюдается на проспекте Победы, улице Крещатик, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана и на проспекте Валерии Лобановского, на ул. Жилянской и Борщаговской, Генерала Ватутина, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Саксаганского, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улице Институтской и Парковой дороге, а также на Набережно-Рыбальской, Большой Васильковской и Юрия Ильенко.



Также высокий уровень заторов - на улице Льва Толстого, Дегтяревской, Короленковской, Лаврской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут и Петровской аллеи, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и на Краснозвездном проспекте .



На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Соборности, Русановской набережной, на улице Гната Хоткевича, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Юрия Гагарина, улицы Митрополита Андрея Шептицкого, Михаила Драгоманова и Евгения Сверстюка.



В то же время движение перекрыто на Лукьяновском переулке, на улице Шелковичная, что возле станции метро Дворец Спорта, по улице Академика Туполева, на части проезжего участка на проспекте Оболонский возле станции метро "Героев Днепра", а также на двух участках возле станции метро Шулявская: на съезде с улицы Вадима Гетьмана в сторону проспекта Победы и на съезде с проспекта победы в сторону улицы Александра Дорошенко.



Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге, там иногда проводят ремонтные работы.

В частности затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ на улице Глыбочицкой, возле станции метро "Героев Днепра" и "Минской", а также на Владимирском спуске.



Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Дарницком, Южном мостах движение затруднено только в сторону центра, а на мосту Патона и Метро можно проехать свободно.



Ранее УНН сообщал, что сегодня, 8 февраля на дорогах Киева будет местами гололедица.