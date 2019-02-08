Ранок у столиці розпочався із заторів

Максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, вулиці Хрещатик, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана та на проспекті Валерії Лобановського, на вул. Жилянській та Борщагівській, Генерала Ватутіна, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Саксаганського, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шосе, вулиці Інститутській та Парковій дорозі, а також на Набережно-Рибальській, Великій Васильківській та Юрія Іллєнка.



Також високий рівень заторів – на вулиці Льва Толстого, Дегтярівській, Короленківській, Лаврській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут та Петрівській алеї, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери та на Чоколівському бульварі.



На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті та проспекті Соборності, Русанівській набережній, на вулиці Гната Хоткевича, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Михайла Драгоманова та Євгена Сверстюка.



Водночас рух перекрито на Лук’янівському провулку, по вулиці Шовковична, що поблизу станції метро Палац Спорту, по вулиці Академіка Туполєва, на частині проїзної ділянки на проспекті Оболонський поблизу станції метро "Героїв Дніпра", а також на двох ділянках поблизу станції метро Шулявська: на з’їзді з вулиці Вадима Гетьмана у бік проспекту Перемоги та на з’їзді з проспекту перемоги в бік вулиці Олександра Дорошенка.



Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі, там подекуди проводять ремонтні роботи.

Зокрема ускладнено рух транспорту через ремонтні роботи на вулиці Глибочицькій, поблизу станції метро "Героїв Дніпра" та "Мінської", а також на Володимирському узвозі.



Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному та Дарницькому, Південному мостах рух ускладнений лише в бік центру, а на мосту Патона та Метро можна проїхати вільно.



Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 8 лютого на дорогах Києва буде місцями ожеледиця.